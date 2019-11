Esporte Hamilton chega em 2º nos EUA, garante hexacampeonato e faz história na F-1 Hamilton garantiu a conquista ao chegar aos 381 pontos, contra 314 do finlandês Valtteri Bottas

Lewis Hamilton voltou a fazer história na Fórmula 1 neste domingo. Ao chegar 2º no GP dos Estados Unidos, o inglês assegurou o hexacampeonato mundial no Circuito das Américas, em Austin, com duas etapas de antecedência. O novo título, o terceiro consecutivo, deixa o piloto da Mercedes a apenas um do recorde de Michael Schumacher. A corrida foi vencida pelo finlandês V...