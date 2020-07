Esporte Hamilton celebra pole após desempenho perfeito na chuva: 'Amo esses dias' O hexacampeão mundial mostrou talento na pista molhada e anotou o tempo de 1min19s273 em sua última volta

Lewis Hamilton celebrou a sua performance praticamente perfeita durante a sessão classificatória que lhe garantiu a pole do GP da Estíria. O inglês admitiu que ficou com o "coração na boca" em dado momento na pista molhada do circuito Red Bull Ring de Spielberg, na Áustria, e falou sobre a adrenalina provocada pela chuva. O hexacampeão mundial mostrou talento na ...