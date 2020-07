Esporte Hamilton brilha na chuva, supera Verstappen e conquista a pole do GP da Estíria Foi a 89ª pole da carreira do piloto da Mercedes, ampliando seu próprio recorde

Depois de o terceiro treino livre do GP da Estíria ser cancelado em razão do mau tempo na região do circuito Red Bull Ring, na região de Spielberg, na Áustria, a chuva não parou, mas diminuiu e os pilotos foram à pista neste sábado para a sessão classificatória com um atraso de quase uma hora. O hexacampeão Lewis Hamilton brilhou na pista molhada com uma atuação praticamente p...