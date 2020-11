Esporte Hamilton agradece apoio de Dani Alves em luta antirracista Brasileiro postou uma foto de Hamilton com máscara e camiseta com a frase "Vidas Negras Importam" em seu Instagram e disse que o piloto é uma voz inteligente e consciente no combate ao racismo

O piloto Lewis Hamilton agradeceu Daniel Alves, jogador do São Paulo, pela mensagem de apoio à luta antirracista. Além de compartilhar em suas redes sociais o recado do "irmão" do futebol, o britânico fez questão de responder a postagem do camisa 10 tricolor. Recentemente, Dani Alves postou uma foto de Hamilton com máscara e camiseta com a frase "Vidas Negras Import...