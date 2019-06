Esporte Hamilton é punido por atrapalhar Raikkonen e largará em quinto no GP da Áustria Pelas redes sociais, Hamilton lamentou o incidente e assumiu responsabilidade pelo erro

Líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton foi punido com a perda de três posições depois da sessão classificatória, neste sábado, e vai largar na quinta posição do grid para o GP da Áustria. O piloto da Mercedes perdeu três postos em razão de um incidente com o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo. Os comissários da prova entenderam que Ha...