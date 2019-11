Esporte Hamilton é punido no GP do Brasil e Carlos Sainz Jr. fatura 1º pódio na F-1 Piloto da Mercedes contou com o acréscimo de cinco segundos em seu tempo final após bater em Alexander Albon

Lewis Hamilton perdeu o seu lugar no pódio no GP do Brasil de Fórmula 1 neste domingo (17). Poucos minutos após terminar a corrida em Interlagos na terceira colocação, o piloto da Mercedes foi punido com o acréscimo de cinco segundos em seu tempo final de corrida. Assim, o espanhol Carlos Sainz Jr. obteve o terceiro lugar na prova, após largar da última posição. ...