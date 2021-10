Esporte Hamilton é o mais rápido e lidera segundo treino livre do GP da Turquia Apesar do bom desempenho até aqui, o britânico perderá dez posições no grid de largada por estar usando um novo ICE, sigla dada ao motor a combustão

Lewis Hamilton voltou a ser o mais rápido no segundo treino livre, nesta sexta-feira (8), do GP da Turquia, em Istambul, válido pela 16ª etapa da Fórmula 1. O piloto da Mercedes fez 1min23s804. Hamilton já havia liderado a primeira sessão do dia. Apesar do bom desempenho até aqui, o britânico perderá dez posições no grid de largada por estar usando um novo ICE, s...