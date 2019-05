Esporte Halep avança à final em Madri e está a uma vitória de voltar a ser número 1 Sua adversária na decisão deste sábado na Caixa Mágica, onde acontece o torneio espanhol, sairá do confronto entre a Kiki Bertens e Sloane Stephens

A romena Simona Halep está muito perto de voltar a ser a número 1 do mundo no tênis. Nesta sexta-feira, a atual terceira colocada do ranking da WTA avançou à final do Torneio de Madri, disputado em quadras de saibro na Espanha, e está agora a apenas uma vitória de atingir o objetivo. A vaga na decisão veio com o triunfo sobre a suíça Belinda Bencic, 18.ª colocada, por 2...