Esporte Halep arrasa polonesa e avança às quartas de final em Roland Garros Nas quartas de final em Roland Garros, Halep vai encarar a norte-americana Amanda Anisimova, a número 51 do mundo, que nesta segunda superou a espanhola Aliona Bolsova (137ª) por 6/3 e 6/0

Atual campeã de Roland Garros, Simona Halep segue firme na defesa do título conquistado em 2018. Nesta segunda-feira (3), a número 3 do mundo só precisou permanecer em quadra por 45 minutos para superar a polonesa Iga Swiatek, a 104ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Essa foi a segunda vitória consecutiva fácil de Halep em Pa...