Esporte Hailé Pinheiro é reeleito presidente do Conselho Deliberativo do Goiás Mandato do dirigente é pelos próximos três anos

Em reunião na noite desta terça-feira (11), realizada na Serrinha, Hailé Pinheiro foi aclamado e segue como presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. O mandato do dirigente vai até o fim de 2022. O primeiro vice-presidente é Ediminho Pinheiro e o segundo vice será Alexandre Iunes. A novidade na eleição ficou por conta de Ediminho Pinheiro, que é conselheiro do clu...