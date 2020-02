Esporte Haaland deixa sua marca mais uma vez e Borussia Dortmund vence fora de casa Muito rapidamente, o norueguês vai subindo no ranking de artilheiros do campeonato. Ele tem agora nove gols, algo extraordinário para alguém que, por ter chegado a Dortmund em janeiro

O apetite de gols de Erling Haaland é infinito. Quatro dias depois de marcar os dois tentos do Borussia Dortmund na vitória por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões da Europa, o jovem artilheiro voltou a balançar a rede, desta vez no triunfo de sua equipe por 2 a 0 sobre o Werder Bremen, fora de casa, pela 23.ª rodada do Campeonato Alemão. Muito r...