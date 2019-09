Esporte Húngaro supera Messi e fatura o Prêmio Puskás de gol mais bonito O golaço de Dániel Zsóri foi marcado no dia 19 de fevereiro deste ano, na vitória de 2 a 1 do Debreceni sobre o Ferencvaros, em clássico do Campeonato Húngaro

Um gol de bicicleta ganhou nesta segunda-feira o Prêmio Puskás de gol mais bonito da última temporada. O feito coube ao jovem atacante húngaro Dániel Zsóri, de apenas 18 anos, que marcou um golaço logo em seu primeiro jogo como profissional do Debreceni, da primeira divisão do Campeonato Húngaro, e recebeu a honraria durante o Fifa The Best, realizado em Milão, na Itália. ...