Esporte Hélder acerta rescisão com o Vila Nova Além do lateral esquerdo, ainda nesta semana a direção colorada espera concluir a rescisão com Facundo Boné. Araújo (volante) deve ser emprestado e o meia Elias ainda negocia saída

Quando Hugo Jorge Bravo foi anunciado, no dia 11 de agosto, como novo diretor de futebol do Vila Nova, após a saída de Sidiclei Menezes, o dirigente informou que seis atletas seriam afastados do elenco colorado: Elias, Hélder, Facundo Boné, Araújo, Keké e Alan Carius. Desde então a cúpula colorada negociava rescisões com os jogadores. O lateral esquerdo Hélder oficializou s...