Esporte Há um mês no Atlético-GO, técnico prevê futuro do clube: 'quer crescer' Dragão se divide entre as fases decisivas do Campeonato Goiano e a disputa da Copa Sul-Americana

O técnico Jorginho completou, neste domingo (2), um mês à frente do Atlético-GO. O time atleticano está invicto há 20 jogos - 15 vitórias e cinco empates. Sob a direção de Jorginho, são nove partidas - seis vitórias e três empates. O treinador disse que, desde a chegada a Goiânia, está morando no CT do Dragão e, no cotidiano de trabalho, projeta evolução do elenco, d...