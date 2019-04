Esporte 'Há um mês, éramos a escória do mundo', diz Hernanes ao mirar título no São Paulo Meia acredita que o tricolor superou as dificuldades do começo de ano, quando a equipe foi eliminada na fase preliminar da Libertadores, e hoje, os mesmos jogadores, podem gravar o nome na história do clube

O meia Hernanes afirma que o título paulista traria um gás para o restante da temporada do São Paulo após as dificuldades enfrentadas pelo time no começo do ano. Depois da eliminação precoce na fase preliminar da Libertadores, diante do Talleres, da Argentina, o São Paulo viveu um período de crise que culminou com a saída do técnico André Jardine, hoje na seleção brasileira s...