Esporte Há 3 anos no Palmeiras, Galiotte gastou R$ 343,3 milhões em 34 reforços Mandatário quer mudar a organização no clube e a filosofia de busca por atletas para o alviverde

Há três anos no cargo de presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte terá nos próximos dias o desafio de reformular o departamento de futebol e também o processo de contratações. Após trazer 34 jogadores durante a gestão e investir mais de R$ 300 milhões em reforços desde dezembro de 2016, o mandatário sente a necessidade de mudar a organização no clube e a filosofia d...