Esporte Há 25 anos, Brasil conquistava o titulo do Mundial Feminino de Basquete No dia 12 de junho de 1994, as brasileiras superaram a China por 96 a 87, na Austrália, e conquistaram o título do Mundial

Nunca mais o Brasil terá uma geração como a de Hortência, Paula e Janeth... O mantra é repetido sempre que o presente e o futuro da seleção brasileira feminina de basquete são discutidos. E com razão. Nesta quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, é o aniversário de 25 anos da maior conquista do naipe na modalidade. Nesta data, em 1994, as brasileiras superaram a China p...