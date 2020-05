Esporte Há 13 anos, título goiano reforçou reconstrução do Atlético-GO Título de 2007 foi o primeiro na elite após reconstrução e encerrou jejum de 19 anos no Estadual

Na história do Atlético, ciclos vitoriosos foram sucedidos por jejuns de títulos. De 1971, quando ganhou o Torneio da Integração Nacional, até 1985, na conquista do Estadual, foram 14 anos de seca. Depois, o Dragão ficou cerca de 19 anos sem festejar o Goianão, de 1988 a 2007, no intervalo em que houve a conquista da Série C (1990). Na elite do Estadual, o peso do hiato...