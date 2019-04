Esporte Gustavo Scarpa é liberado após morte de avó e desfalca Palmeiras na Libertadores Scarpa não participou do treino do time na tarde desta segunda-feira (1), no CT do Boca Juniors

O meia Gustavo Scarpa não vai defender o Palmeiras nesta terça-feira (2), em Buenos Aires, na partida contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores. O jogador foi liberado pelo clube para retornar ao Brasil para acompanhar a família e participar do funeral da avó, que faleceu na manhã desta segunda (1). Scarpa não participou do treino do time na tarde desta segun...