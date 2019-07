Esporte Gustavo Mosquito está de saída do Vila Nova Diretoria colorada deve oficializar acordo para rescisão entre clube e jogador

O atacante Gustavo Mosquito, de 21 anos, está de saída do Vila Nova. A diretoria deve oficializar acordo pela saída do jogador nos próximos dias. O jovem jogador chegou ao Vila Nova no início de maio, emprestado junto ao Corinthians. Com a camisa do Tigre, Gustavo Mosquito disputou seis jogos na Série B do Campeonato Brasileiro (o último deles na der...