Gustavo Kuerten elege Pete Sampras como o melhor tenista que viu jogar

O ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten, o Guga, surpreendeu ao eleger o melhor jogador que viu no esporte em que se profissionalizou: não escolheu nem o suíço Roger Federer, nem o espanhol Rafael Nadal, nem o sérvio Novak Djokovic, mas o norte-americano Pete Sampras, durante participação no programa "Vencemos Juntos", do SporTV. "Eu acho que o mais difícil era o Sampr...