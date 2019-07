Esporte Gustavo Henrique vê renovação encaminhada, mas quer valorização no Santos Nesta quarta-feira (31), caso desejasse, atleta já poderia assinar um pré-contrato com outro clube

No mesmo dia em que ficou livre para assinar pré-contrato com outro clube, Gustavo Henrique concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé. Questionado nesta quarta-feira sobre a demorada negociação para renovar o seu vínculo com o Santos, que se encerrará em seis meses, o zagueiro garantiu ter gratidão pelo clube, mas também destacou que só vai assinar um novo acordo s...