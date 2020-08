Esporte Guia do Goiás: objetivos mais ousados na elite Goiás quer garantir estabilidade na elite nacional, mas buscar desafios maiores do que conseguiu em 2019

Após passar uma década de altos e baixos com permanências mais longas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás quer novamente estabilidade na elite do futebol nacional. O primeiro objetivo em 2020 é se manter na 1ª Divisão, mas, após a experiência de 2019, quando terminou a competição na 10ª colocação, o clube entende que pode superar a campanha e vê essa meta co...