Esporte Guerrero festeja a classificação do Peru e diz que não há favorito na final "Estamos fazendo história e me sinto orgulhoso da equipe. Todos jogaram bem e nós merecemos chegar à final", disse o atacante peruano

O Peru vai ter a chance de reconquistar o título da Copa América depois de 44 anos, domingo, diante do Brasil, às 17 horas, no Maracanã. Esta oportunidade foi muito festejada pelos jogadores do técnico Ricardo Gareca, após a vitória por 3 a 0 sobre o Chile, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira. "Estamos fazendo história e me sinto orgulhoso da equipe. Tod...