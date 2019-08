Esporte Guerrero explica dispensa da seleção peruana: 'Tenho de ser agradecido ao Inter'

O atacante Paolo Guerrero explicou, nesta segunda-feira, como conseguiu dispensa da seleção peruana para atuar pelo Internacional no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, na quarta, contra o Flamengo, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. "Eu tenho de ser agradecido ao Inter pelo que ele me apoiou", disse o jogador, referindo-se ao período ...