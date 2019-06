Esporte Guerrero diz que Peru não terá medo contra o Brasil: 'Pensamos em ganhar' Os dois países se enfrentarão neste sábado (22) pela rodada final da fase de grupos da Copa América

Com quatro pontos, a seleção do Peru está empatada com o Brasil na liderança do Grupo A da Copa América. Os dois países se enfrentarão neste sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela rodada final da fase de grupos e o centroavante peruano Paolo Guerrero garante que a sua equipe, na luta pela classificação às quartas de final, não terá medo em campo contra os b...