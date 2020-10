Esporte ‘Guerreiro não foge da luta’, diz Raniel diagnóstico de trombose Atacante do Santos foi diagnosticado com trombose venosa profunda e foi internado na Clínica do Esporte, em Goiânia. Ele será transferido para São Paulo neste domingo

O atacante Raniel se pronunciou em uma rede social após ter sido diagnosticado com trombose venosa profunda (TVP). Ele foi internado na Clínica do Esporte, em Goiânia, no sábado (3) e será transferido neste domingo (4) para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo “Venho aqui agradecer a todos vocês pelo apoio, é só mais uma batalha que em nome de Jesus irei v...