Esporte Guerra e Jean treinam separados do elenco e aguardam definição no Palmeiras Ambos só têm contrato válido até o fim deste ano

Enquanto o Palmeiras apresenta o reforço Matías Viña, sonda outros possíveis reforços e está envolvido com a disputa do Campeonato Paulista, dois jogadores vinculados ao clube e com currículo vitorioso aguardam o desfecho de impasse para saber se serão negociados ou vão ganhar chance no time. O volante Jean, de 33 anos, e o meia Alejandro Guerra, de 34, treinam todos o...