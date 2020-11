Esporte Guardiola renova contrato com o Manchester City até 2023 Antes de chegar à Inglaterra, ele comandou o Barcelona por quatro anos (2008-2012) e o Bayern por três (2013-2016)

O Manchester City anunciou nesta quinta-feira (19) a renovação de contrato do técnico catalão Pep Guardiola, 49. A validade do novo vínculo vai até o fim do primeiro semestre de 2023. Ele assumiu a equipe no início da temporada 2016/2017. Antes de chegar à Inglaterra, ele comandou o Barcelona por quatro anos (2008-2012) e o Bayern por três (2013-2016). "Tenho tudo o que ...