Esporte Guarani x Vila Nova: Tigre desafia Bugre para se afastar do Z4 Vila Nova está há quatro partidas sem vencer. Guarani briga em outro cenário da competição, para entrar no grupo dos quatro primeiros

O Vila Nova precisa, neste sábado (31), a partir das 11 horas, parar um dos melhores ataques da Série B para voltar a vencer na competição nacional. Diante do Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, o Tigre quer encerrar a sequência de quatro jogos sem vencer e seguir na trilha do caminho para se afastar da zona de rebaixamento. (Veja arbitragem, como assistir e prováveis esc...