Esporte Guarani acerta contratação do atacante Michel Douglas, ex-Vila Nova O novo reforço bugrino disputou 16 jogos pelo Tigre e marcou apenas um gol

Na tentativa de melhorar o poderio ofensivo - tem o pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro ao lado do Operário, com quatro gols em oito jogos -, a diretoria do Guarani acertou a contratação de Michel Douglas para a sequência da temporada. O novo reforço bugrino pertence ao Desportivo Aves-POR e estava defendendo o Vila Nova por empréstimo. Mas seus número...