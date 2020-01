Esporte Guaraní do Paraguai goleia San José e vai enfrentar o Corinthians na Libertadores A memória corintiana do Guaraní é amarga. Nas oitavas de final da Libertadores de 2015, a zebra paraguaia passeou pela Arena Corinthians

O Corinthians já sabe quem terá pela frente como adversário na segunda fase classificatória da Copa Libertadores da América. E será um velho conhecido. O Guaraní, do Paraguai, goleou o San José, da Bolívia, em casa, por 4 a 0, nesta quarta-feira, e se classificou para enfrentar o time do técnico Tiago Nunes, já na semana que vem, com o primeiro jogo em Villa Elisa. ...