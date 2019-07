Esporte Grupo do Brasil terá Angola, Nova Zelândia e Canadá; seleção fará um jogo da 1ª fase em Goiânia Mundial Sub-17 terá partidas em quatro estádios. Na capital goiana, Serrinha e Estádio Olímpico sediarão 18 partidas

No Grupo A do Mundial Sub-17, o Brasil terá como adversárias as seleções de Angola, Nova Zelândia e Canadá. Na 1ª fase, o único jogo da seleção brasileira em Goiânia será contra a Angola, no dia 1º de novembro, uma sexta-feira. O sorteio dos grupos e a definição da tabela foram realizados na manhã desta quinta-feira (11), na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. Goiânia recebe...