Esporte Grupo de conselheiros questiona Andrés por operação sobre venda de Pedrinho Corinthians negociou o jogador com a equipe portuguesa por 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões, na cotação atual)

Um grupo de conselheiros de oposição do Corinthians, denominado "Frente Liberdade Corinthiana", divulgou um documento em que questiona o presidente Andrés Sanchez sobre a operação realizada para o clube receber o valor integral da venda do meia-atacante Pedrinho ao Benfica. O Corinthians negociou o jogador com a equipe portuguesa por 20 milhões de euros (aproximada...