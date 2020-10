Esporte Grupo da Superliga C terá o ginásio Rio Vermelho como sede Vila Nova, Caldas/Apav Vetor e Neurologia Ativa são representantes goianos na competição, que terá jogos em Goiânia a partir de terça-feira (3)

O Ginásio Rio Vermelho receberá jogos da Superliga C Masculina. O local foi definido como sede do Grupo 4, uma das cinco chaves da competição nacional. Além de Goiânia, as cidades de Natal-RN, Araçatuba-SP, Rio de Janeiro-RJ e Joinville-SC são cidades-sedes do torneio. A primeira partida na praça esportiva será entre Neurologia Ativa-GO e Força Federal-DF, às 18 horas...