Esporte Grosjean desiste de disputar GP final da F1 e Fittipaldi corre em Abu Dhabi Piloto frânces voltau para casa, na Suíça, para continuar o tratamento nas queimaduras nas mãos que sofreu durante terrível acidente no GP do Bahrein, no domingo passado

A equipe Haas anunciou que o francês Romain Grosjean decidiu voltar para casa, na Suíça, para continuar o tratamento nas queimaduras nas mãos que sofreu durante terrível acidente no GP do Bahrein, no domingo passado. O brasileiro Pietro Fittipaldi vai substituir Grosjean neste domingo, no GP de Sakhir, e seguirá no carro do francês no GP de Abu Dhabi, que será disputado j...