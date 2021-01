Esporte Gritos de Diniz geram incômodo e discussão sobre limites dos técnicos Treinador do São Paulo foi flagrado, durante a derrota para o RB Bragantino, ofendendo, com gritos e xingamentos, o volante Tchê Tchê

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve uma atuação desastrosa e perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino na quarta-feira (6). O desempenho terrível do primeiro colocado, porém, não foi o assunto mais discutido da partida. O que gerou maior comoção no duelo foram os gritos de Fernando Diniz dirigidos a Tchê Tchê. Em uma discussão com o volante durant...