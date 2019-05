Esporte Griezmann e Godin se despedem do Atlético de Madrid com empate com o Levante

Dois dos jogadores mais importantes do Atlético de Madrid nos últimos anos, o atacante francês Antoine Griezmann e o zagueiro uruguaio Diego Godín se despediram do clube neste sábado. Pela 38.ª e última rodada do Campeonato Espanhol, os dois jogaram os 90 minutos do empate contra o Levante por 2 a 2, no estádio Ciutat de Valencia, em Valência. Nesta semana, Griezmann s...