Esporte Griezmann anuncia que deixará o Atlético de Madrid após o fim desta temporada Atacante francês disputou 256 jogos e marcou 133 gols pelos colchoneros

O atacante Antoine Griezmann anunciou nesta terça-feira (14) que vai deixar o Atlético de Madrid após o fim desta temporada do futebol europeu. Por meio de um vídeo divulgado pelo clube espanhol no qual falou diretamente aos torcedores da equipe, o astro francês confirmou que está prestes a encerrar a sua trajetória com a camisa do time, pelo qual ele disputou 256 jogos e...