Esporte Gre-Nal da crise opõe pior ataque a uma defesa vulnerável no Brasileiro Gaúchos se enfrentam neste sábado (10) pelo Campeonato Brasileiro

O Gre-Nal vai ganhar um capítulo em sua história de maneira pouco usual. O clássico deste sábado (10), às 16h30, na Arena do Grêmio, opõe times em crise, que vêm jogando um futebol de pouca inspiração e que ainda não se encontraram no Campeonato Brasileiro. Do lado tricolor, está o pior ataque a competição. Do lado colorado, uma das defesas mais vazadas.O Grêmio, que terá a...