Esporte Grato ao Goiânia, Artur Neto pretende seguir no futebol goiano Treinador foi demitido do clube alvinegro nesta segunda-feira (3) e revelou que não pretende tirar férias do futebol

O técnico Artur Neto se diz grato ao Goiânia. O treinador de 60 anos foi demitido do comando do Galo nesta segunda-feira (3), após início ruim no Goianão 2020 e pretende seguir em atuação, de preferência, segundo ele, no futebol goiano por ter residência no Estado. “É mais uma porta da minha carreira que estou saindo pela porta da frente. Recebi uma ligação do Al...