Granada derrota o Getafe e Valencia empata com o Levante pelo Campeonato Espanhol

As equipes espanholas do Getafe e Valencia, que brigam por vagas nas copas europeias, não tiveram bons resultados, nesta sexta-feira, em seus primeiros compromissos após a paralisação por causa pandemia do coronavírus. Jogando no campo do rival, pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol, o Getafe perdeu para o Granada, por 2 a 1, enquanto o Valencia só empatou, em casa, c...