Esporte Gramado sintético do CT do Palmeiras ficará pronto na próxima semana Obra na Academia de Futebol teve início em janeiro e só ficará pronta agora por ter sido necessário realizar reparos extras

O gramado sintético da Academia de Futebol do Palmeiras ficará pronto na semana que vem. Após quase quatro meses de obras, o local poderá receber os treinos do time do técnico Vanderlei Luxemburgo e terá características idênticas ao campo artificial utilizado desde fevereiro no estádio Allianz Parque. Além do novo piso, o clube manterá na estrutura do centro treinamento o...