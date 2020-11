Esporte Grêmio x Goiás: chance de 'bônus' em pontos Goiás está a 9 pontos do primeiro clube fora do Z4 e inicia, contra o tricolor gaúcho, semana em que fará os jogos atrasados do 1º turno. Meta é pontuar bem para diminuir a diferença

Depois de dois jogos seguidos conquistando pontos, o Goiás quer manter a mesma batida no jogo atrasado da 6ª rodada contra o Grêmio, nesta segunda-feira (30), às 18 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O time esmeraldino terá pela frente uma equipe gremista próxima àquela que jogou contra o Guaraní-PAR pela Copa Libertadores. Apesar do empate cedido ao Fortaleza, for...