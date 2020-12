Esporte Grêmio x Atlético-GO: chave de ouro para 2020 Atlético-GO faz contra o Grêmio sua 45ª partida em 2020 e quer vitória contra o tricolor gaúcho para subir na tabela e sonhar com voos mais altos

A temporada ainda não acabou, mas o Atlético-GO disputa neste domingo (27) o último jogo do ano. Contra o Grêmio, o Dragão quer dar sequência ao bom momento no Brasileirão e continuar em ascensão na classificação da Série A. Será o jogo 45 do time goiano em 2020, o sétimo sob comando do técnico Marcelo Cabo, que possui 61,1% de aproveitamento no início da sua segunda ...