Esporte Grêmio visita o rebaixado Botafogo e luta por uma vaga na fase de grupo da Libertadores O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho não vence uma partida no Brasileiro há sete jogos, com cinco empates e duas derrotas

O Grêmio visita o rebaixado Botafogo nesta segunda-feira (8), às 20h, no estádio Nintos Santos, com a missão de vencer o alvinegro carioca em sua saga para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores a quatro rodadas do final do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho não vence uma partida no Brasileiro há sete jogos -com cinco ...