Esporte Grêmio vira e afunda o Athletico-PR na zona de rebaixamento Com o resultado, a equipe paranaense segue com 16 pontos, na 18ª colocação, na zona de rebaixamento, ampliando seu jejum para oito partidas sem vencer. Já o Grêmio agora soma 24 pontos e subiu para a nona posição

Em uma partida sem grandes emoções, o Grêmio soube ser eficiente nas poucas chances que criou e venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1, neste domingo (25), na Arena da Baixada, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa abriram o placar na etapa inicial com um belo chute de Carlos Eduardo, mas o Tricolor gaúcho igualou o marcador na etapa final com u...