Esporte Grêmio vence, vai à fase de grupos da Libertadores e São Paulo decide com Inter Equipe são-paulina está garantida no torneio continental, mas ainda não sabe em que etapa entrará

Com três gols sofridos em sete minutos, o São Paulo perdeu por 3 a 0 para o Grêmio, fora de casa, e terá de decidir nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro se conseguirá a vaga na fase de grupos da Libertadores - a equipe já está garantida no torneio, mas ainda não sabe em que etapa entrará. Já o Grêmio confirmou sua vaga direta nos grupos com o resultado. ...