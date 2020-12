Esporte Grêmio vence São Paulo com gol de Diego Souza na Copa do Brasil Jogo de volta entre as duas equipes acontece na próxima quarta-feira (30), no estádio do Morumbi, às 21h30

No primeiro duelo contra o São Paulo desde que deixou o Morumbi, Diego Souza deu a vitória para o Grêmio por 1 a 0. contra o ex-clube na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (23), na Arena do Grêmio em Porto Alegre. A partida desta quarta teve clima quente, por vezes com lances mais enérgicos que técnicos. Antes dos 10 minutos de jog...