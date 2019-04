Esporte Grêmio vence São Luiz e vai encarar o Internacional na final do Gaúcho O regulamento prevê dois jogos, com o Grêmio, dono da melhor campanha (39 a 34 pontos), tendo a vantagem de disputar o segundo jogo em sua casa

O Grêmio confirmou a sua presença na final do Campeonato Gaúcho ao vencer o São Luiz, de Ijuí, por 3 a 0, nesta tarde de domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. No jogo de ida, no estádio 19 de Outubro, houve empate sem gols. O título vai ser decidido contra o rival Internacional, o que não acontece desde 2015. O regulamento prevê dois jogos, com o Grêmio, don...